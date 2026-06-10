Toy Story 5 utilizza una colonna sonora con un brano di Taylor Swift, tratto dall'album 1989, intitolato I Knew It, I Knew You. La canzone accompagna il film e richiama un sound nostalgico, con un'armonica che evoca atmosfere passate. La collaborazione tra la pop-star e il pubblico di millennials si ripete in questo progetto, rafforzando il legame tra musica e cinema.

Un fischio nell'armonica per una ballad che pare uscire direttamente dal cassetto dei ricordi. Dall'album 1989 al brano I Knew It, I Knew You - che accompagna il quinto film della saga Disney Pixar - il legame tra la pop-star e i millennials è sempre più centrale. Quando uscì Toy Story, nel 1995, Taylor Swift aveva cinque anni. Mentre passava le giornate nella sua casa a Reading, Pennsylvania, veniva iniziata alla musica ascoltando gente come George Strait o Dolly Parton. Chissà se pensò che da lì a trent'anni dopo sarebbe divenuta una delle più grandi pop-star del mondo, e chissà se immaginò che sarebbe stata chiamata dalla Disney Pixar per incidere un brano originale già hit, capace di tradurre in musica il profilo di una saga che, in Toy Story 5 (dal 18 giugno in sala), sarà in qualche modo riletto seguendo il percorso di Jessie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5, Taylor Swift e un featuring perfetto

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Toy Story Filmmakers Explain How A Taylor SWIFT Featured Song Came To Be

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