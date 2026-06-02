Taylor Swift ha annunciato di aver scritto una canzone originale per il film Toy Story 5. La notizia è arrivata dopo settimane di discussioni sui social media. La cantante ha confermato ufficialmente la sua partecipazione con una traccia inedita destinata alla colonna sonora del film. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul titolo della canzone.

Dopo giorni di speculazioni online, Taylor Swift ha confermato l’uscita di una nuova canzone originale per Toy Story 5. Intitolato I Knew It, I Knew You, il singolo uscirà il 5 giugno, ma i fan possono già preordinare il CD sul sito web della popstar; saranno disponibili tre varianti, ognuna contenente una versione diversa del brano: una versione per pianoforte, una acustica e l’originale. Le voci sul coinvolgimento della cantautrice nel nuovo capitolo della saga animata circolavano da settimane, ed erano aumentate con la comparsa di diversi cartelloni pubblicitari con le iniziali “TS” nel carattere giallo a blocchi di Toy Story. I manifesti sono apparsi a Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Città del Messico e Londra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - It’s a Tay Story! Taylor Swift ha confermato una canzone originale per “Toy Story 5”

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The One Eras Tour Mystery Taylor Swift Chose Not to Answer In The Documentary!

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Temi più discussi: No, Taylor Swift non ha scritto una canzone per ‘Toy Story 5’; Toy Story 5 – Nel cast vocale italiano ci sono anche Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli; Taylor Swift annuncia una canzone originale per 'Toy Story 5'; Toy Story 5, è uscito il trailer finale.

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