Un cartellone pubblicitario con le iniziali “TS” che promuove il nuovo film della serie Toy Story ha alimentato le speculazioni sul coinvolgimento di Taylor Swift. I fan hanno iniziato a chiedersi se la cantante sia parte del progetto, anche se non ci sono conferme ufficiali. La pubblicità non rivela dettagli aggiuntivi e il mistero resta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a presunti ruoli o collaborazioni.

Taylor Swift è coinvolta in Toy Story 5? I fan della popstar stanno iniziando a chiederselo dopo che un misterioso cartellone pubblicitario con le iniziali “TS”, che promuove il film in uscita, sembra offrire alcuni indizi a riguardo. Venerdì, un enigmatico pannello è stato svelato sullo sfondo dell’iconico cielo azzurro e delle nuvole bianche del franchise DisneyPixar. I più attenti hanno contato tredici nuvolette, e hanno ipotizzato che potesse essere un riferimento al numero fortunato della cantautrice statunitense. “13 nuvole e ‘TS’?”, ha scritto un utente su X. “Gli Swifties sanno che non può essere una coincidenza. Le teorie stanno per impazzire”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Toy Story 5” sta per diventare “Tay Story”? Le voci di un coinvolgimento di Taylor Swift nel progetto si fanno sempre più forti

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Toy Story 5 | Trailer Ufficiale | Da Giugno al Cinema

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