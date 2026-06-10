Il Tour de France 2026 perde uno dei favoriti, poiché il ciclista Soler non parteciperà alla gara. La sua assenza è dovuta a un infortunio verificatosi durante un allenamento, che ha provocato una caduta e conseguenti problemi fisici. La sua defezione riduce le opzioni per le squadre e modifica le previsioni sulla corsa. La gara si svolgerà tra luglio e agosto, con altri corridori ancora in corsa per la vittoria.

Roma, 10 giugno 2026 - Una singola caduta che influenza a cascata ben due Grandi Giri: correva la tappa 2 del Giro d'Italia 2026, quella da Burgas a Veliko Tarnovo, in Bulgaria, quando la UAE Team Emirates-XRG in un colpo solo perdeva Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler, vedendo la propria corsa perdere qualsiasi velleità di classifica generale. Una sorta di strike che rischia di influenzare anche la squadra del Tour de France 2026 alla corte di re Tadej Pogacar. Soler verso il forfait al Tour de France 2026. Il fronte più nero dei tre corridori degli emiratini usciti anzitempo dalla Corsa Rosa è quello di Soler, il primo a cadere in quella carambola in curva che fece temere conseguenze... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tegola per Pogacar: Soler non sarà al via

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