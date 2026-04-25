Il Tour de France 2026 si avvicina con grande attesa, e i due principali favoriti per la vittoria hanno già fatto sentire la loro presenza. Un ciclista ha dichiarato che quest'anno sarà il suo turno, mentre l’altro ha già conquistato alcune tappe nelle passate edizioni. La corsa si svolgerà tra le strade francesi e attirerà numerosi appassionati da tutto il mondo. La competizione si preannuncia ricca di sfide tra i protagonisti più in vista del momento.

Roma, 25 aprile 2026 - All'appuntamento più atteso della stagione manca ancora tanto e, da qui a luglio, nel giro di poche settimane dovrà affrontare anche il debutto al Giro d'Italia 2026 che, in caso di vittoria, gli permetterebbe di completare la Tripla Corona: Jonas Vingegaard però pensa già al Tour de France 2026 e alla ricerca di una rivincita nei confronti dell'eterno rivale Tadej Pogacar. Mi sono allenato bene e sento di essere in forma migliore Intercettato dai microfoni di TV2, il danese ha parlato di un duello diventato ormai una tradizione alla Grande Boucle, con i due che, alternandosi, hanno monopolizzato le vittorie a partire dal 2020.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Vingegaard sfida Pogacar: "Quest'anno tocca a me"

TADEJ POGAAR 2025

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