Quinn Simmons vince la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, battendo allo sprint i compagni di fuga. L’americano della Lidl-Trek si impone a Montrond-les-Bains, con il gruppo che aveva sperato in una fuga lunga. Simmons, con il frigo ai piedi del podio, ha preceduto gli avversari nel finale. La fuga, partita da Le Puy-en-Velay, è arrivata al traguardo senza ulteriori scatti. Nessuna variazione nelle classifiche generali, nessun altro dettaglio sui tempi.

Tutti attendevano la fuga e la fuga riesce ad arrivare al traguardo. Lo statunitense Quinn Simmons della Lidl-Trek s’impone nella quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Le Puy-en-Velay-Montrond-les-Bains battendo allo sprint i compagni con cui si era lanciato all’attacco. L’americano, alla vittoria numero otto della sua carriera da professionista, precede in volata il neozelandese Finn Fisher-Black della Red Bull – BORA – hansgrohe e il francese Mattéo Vercher della TotalEnergies. Si ferma ai piedi del podio l’encomiabile Marco Frigo della NSN Cycling Team che chiude la sua prova in quarta posizione. Classifica generale invariata con Baudin che difende la maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, acuto di Quinn Simmons a Montrond-les-Bains. Frigo ai piedi del podio

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