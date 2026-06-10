LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 12 uomini al comando c’è anche Frigo!

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del LIVE Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, 12 uomini sono in testa, tra cui anche Frigo. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale. Alle 15.18, il leader della classifica a punti, Nadav Raisberg, ha perso contatto dal gruppo maglia gialla, che mantiene il comando. La gara prosegue con azioni e scatti tra i favoriti, mentre la classifica generale si evolve.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.18 Ha perso contatto dal gruppo maglia gialla il leader della classifica a punti Nadav raisberg (NSN). Anche Matthews è andato leggermente in difficoltà lunga la salita di Chougoirand, ma è riuscito a tenere le ruote del gruppo. 15.16 La strada adesso scenderà per pochi chilometri prima di ricominciare a salire verso il Col des Limites: GPM di terza categoria di  4,3km con pendenza media del 4,7%. 15.14 Il gruppo è transitato in cima al GPM con 1’40” di ritardo dalla testa della corsa. 15.12 E’ terminato il GPM de la Côte de Chougoirand. Il primo a transitare in cima alla salita è stato Jan Castellon (5 punti), seguito da Jegat (3 punti), Simmons (2 punti) e Fisher-Black (1 punto) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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