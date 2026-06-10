Quinn Simmons ha tagliato per primo il traguardo a Montrond Les Bains, beffando tutti gli inseguitori. Wout Van Aert ha vinto lo sprint del gruppo, senza riuscire a riagganciare i fuggitivi, nonostante un vantaggio modesto dei dodici attaccanti. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre la giornata si conclude con questa corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.59 Giornata amara per Wout Van Aert, che vince lo sprint del gruppo, che non è riuscito a rientrare sui fuggitivi, nonostante un vantaggio mai troppo ampio da parte dei dodici attaccanti. 16.56 Arriva il primo successo stagionale per lo statunitense della Lidl Trek, che in volata si è dimostrato il più forte del drappello dei fuggitivi. Seconda piazza per il neozelandese Finn Fisher-Black (Red Bull Bora), terzo Matteo Vercher (Total Energies). QUINN SIMMONS! SUA LA VOLATA SUL TRAGUARDO DI MONTROND LES BAINS. Parte Simmons con Kron. 16.54 Manca 1 km all’arrivo! I battistrada sognano ora! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Quinn Simmons beffa tutti sul traguardo di Montrond Les Bains

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