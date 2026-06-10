Il sindaco di Forlì ha risposto con fermezza a una richiesta di aumento dei rifiuti inviati all’inceneritore, dichiarando “totale preclusione ad andare avanti”. La decisione è stata comunicata durante una riunione della giunta comunale. La risposta segue una proposta di Hera di incrementare il conferimento di rifiuti all’impianto. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulla decisione.

Forlì, 10 giugno 2026 – " Totale preclusione ad andare avanti". Nella sala della giunta di Forlì, il sindaco Gian Luca Zattini chiude alla possibilità di aumentare la portata dell’ inceneritore di via Grigioni a Coriano, da 120mila a 150mila tonnellate di rifiuti annui ( 30mila in più ), come richiesto da Hera, che gestisce l’impianto. Zattini ha ribadito che non c’è "preclusione ideologica", perché "gli inceneritori sono meglio delle discariche". Però, tra i requisiti per sedersi al tavolo con la multiutility, ce ne sono due che secondo il sindaco non sono rispettati: "Il primo era l’interesse pubblico e il secondo che il percorso fosse condiviso", al fine di "rispettare l’ambiente e i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Totale preclusione” alla richiesta di aumentare i rifiuti dell’inceneritore. Il sindaco Zattini risponde a Hera

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