Hera ha comunicato alla Regione che l’inceneritore di via Grigioni a Coriano potrebbe aumentare la capacità di combustione di circa 30.000 tonnellate di rifiuti all’anno, portando il totale a circa 150.000 tonnellate annue. Attualmente, l’impianto tratta una quantità inferiore di rifiuti, ma l’azienda ha richiesto di poter aumentare la quantità da incenerire. La Regione deve ancora esaminare la richiesta e valutare eventuali autorizzazioni.

Forlì, 9 giugno 2026 – L’inceneritore di via Grigioni a Coriano potrebbe ‘bruciare’ 30.000 tonnellate di rifiuti in più all’anno. Il gruppo HerAmbiente ha infatti ufficialmente depositato lo scorso 3 giugno, presso la Regione Emilia-Romagna, la documentazione per il rilascio del ‘Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale’ relativo all’impianto. Si tratta di un articolato progetto di “massimizzazione del recupero di energia” che punta a una “ottimizzazione gestionale e impiantistica della struttura” situata nella zona industriale di Coriano, con l’obiettivo “ di ridurre il ricorso alla discarica e valorizzare l’efficienza dei processi in linea con le direttive europee”, si legge nel documento di sintesi dell’intero progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiesti più rifiuti per l’inceneritore, Hera alla Regione: “Bruceremmo 150mila tonnellate all’anno”

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