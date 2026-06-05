Inceneritore c' è un progetto avanzato per aumentare di 30 mila tonnellate i rifiuti da bruciare | tutti i dettagli

È stato presentato un progetto per aumentare di 30 mila tonnellate la capacità di rifiuti da bruciare in un inceneritore. La proposta prevede l’ampliamento delle operazioni di combustione senza indicare le modalità specifiche o il luogo interessato. La notizia arriva in un momento di discussione sulla gestione dei rifiuti nella regione. La decisione si basa su un piano già avanzato, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

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