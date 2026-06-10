Torre del Greco | carabinieri arrestano 27enne per droga

Notizia in breve

A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arresto è stato effettuato sul posto e il fermo è stato convalidato. La droga e il denaro sono stati sequestrati.