Torre del Greco | carabinieri arrestano 27enne per droga

Da puntomagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arresto è stato effettuato sul posto e il fermo è stato convalidato. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

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