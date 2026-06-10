Torre del Greco | carabinieri arrestano 27enne per droga
A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arresto è stato effettuato sul posto e il fermo è stato convalidato. La droga e il denaro sono stati sequestrati.
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Violenza di genere a Torre del Greco: arrestato 38enne
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Arrestato a Torre del Greco: droga e oltre 7 mila euro trovati in cucina.Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Torre del Greco durante una perquisizione domiciliare.
Temi più discussi: Torre del Greco, movida e rissa a coltellate: denunciato liceale di 18 anni; Negoziante accoltellato più volte durante una rissa: altre cinque persone coinvolte; Commerciante accoltellato a Torre del Greco, denunciato un 18enne; Torre del Greco, serra di cannabis nascosta in casa: 48enne arrestato dai carabinieri, sequestrate dieci piante.
Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco per aver realizzato all’interno della sua abitazione una vera e propria serra di cannabis, con grandi piantagioni che occupavano l’intero ambiente cucina. Alle ore 20:00 circa, i carabinieri della sezi facebook
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