Torre del greco | droga in cassa e soldi nascosti in cucina Carabinieri arrestano un 47enne

I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati sostanze stupefacenti all’interno di una cassa e denaro nascosto nella cucina dell’abitazione. L’operazione ha portato anche al sequestro di alcune quantità di droga e del denaro trovato.

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TORRE DEL GRECO – I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Patrizio Loffredo, 47enne della zona già noto alle forze dell’ordine. È sera ed una pattuglia dei carabinieri gira tra le vie di Torre del Greco quando in via Gradoni e Canali qualcosa attira la loro attenzione. Nei pressi di un palazzo c’è un via vai sospetto. Qualcuno arriva in scooter, parcheggia entra e torna in sella dopo pochi minuti, altri entrano furtivamente nella speranza di non essere notati. I militari si avvicinano mentre a varcare il portone è un uomo. Pochi istanti ed esce. Si guarda intorno, è agitato, nella mano stringe qualcosa.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Torre del greco: droga in cassa e soldi nascosti in cucina. Carabinieri arrestano un 47enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torre del Greco, blitz dei carabinieri: arrestato 47enne per spaccio di cocainaFermato dopo un sospetto via vai in via Gradoni e Canali: sequestrati quasi 28 grammi di cocaina, bilancino di precisione e oltre 7mila euro I... Leggi anche: Arrestato a Torre del Greco: droga e oltre 7 mila euro trovati in cucina. Temi più discussi: Sant'Antimo, scacco ai Ranucci e Verde: clan in guerra per la droga; Scontro tra clan per la droga, 26 arresti eseguiti da Carabinieri; Napoli – Droga, arrestato 28enne; Torre del Greco, entra nel vivo il progetto InclusiOn: accendiamo il futuro. #NapoliSecondigliano- Il clan Di Lauro e la criminalità albanese nello spaccio della droga. Carabinieri e DDA arrestano 14 persone #Cronaca #Droga #DiLauro #Albanesi #Clan #Arresti #NanoTV x.com Torre del Greco, blitz antidroga: arrestato 47enne con cocaina e oltre 7mila euro in contantiContinuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri i militari hanno arrestato con l’accusa di ... torresette.news Torre del Greco, blitz dei carabinieri: arrestato 47enne con stupefacenti e migliaia di euro in casaUn 47enne di Torre del Greco finisce in manette dopo un controllo dei carabinieri che scoprono cocaina, denaro contante e materiale per il taglio della droga nella sua abitazione. cronachedellacampania.it