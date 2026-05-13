Arrestato a Torre del Greco | droga e oltre 7 mila euro trovati in cucina

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Torre del Greco durante una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno trovato droga e oltre 7.000 euro in contanti nascosti in cucina. L’arresto si è verificato nel corso di un’indagine legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato la merce e il denaro, e ha portato l’uomo in custodia.

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