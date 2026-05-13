Arrestato a Torre del Greco | droga e oltre 7 mila euro trovati in cucina
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Torre del Greco durante una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno trovato droga e oltre 7.000 euro in contanti nascosti in cucina. L’arresto si è verificato nel corso di un’indagine legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato la merce e il denaro, e ha portato l’uomo in custodia.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La questione della droga continua a rappresentare un problema serio nella nostra società. Di recente, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un arresto significativo, coinvolgendo un 47enne della zona. Ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo è stato colto in flagranza durante un controllo di routine. La pattuglia dei carabinieri era impegnata in un servizio di pattuglia nel quartiere quando ha notato un comportamento sospetto in via Gradoni e Canali.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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