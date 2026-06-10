La gara di nuoto circumnaviga l’isola di San Pietro nel Mar Grande di Taranto, coinvolgendo gli appassionati che affrontano il percorso completo. La manifestazione, chiamata “Swim Around San Pietro”, si inserisce nel percorso verso i prossimi Giochi del Mediterraneo. La prova si svolge nel tratto di mare intorno all’isola, con partecipanti che nuotano lungo il perimetro, unendo sport e promozione del territorio locale.

Tarantini Time Quotidiano Sport, mare e promozione del territorio si incontrano ancora una volta con “Swim Around San Pietro”, la manifestazione natatoria che porterà gli appassionati a circumnavigare a nuoto l’isola di San Pietro, nel cuore del Mar Grande di Taranto. L’evento, organizzato dall’Asd Swim il Salento, sarà presentato venerdì 12 giugno alle ore 10 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e rientra nel programma delle iniziative sportive che accompagnano il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La manifestazione punta a coniugare attività sportiva, inclusione sociale, sensibilizzazione ambientale... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Torna “Swim Around San Pietro”, la nuotata nel Mar Grande entra nel percorso verso i Giochi del Mediterraneo

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