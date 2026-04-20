Gli Stati Uniti hanno inviato due portaerei in diverse aree del Medio Oriente e del Mar Rosso. La portaerei

La portaerei Uss “Ford”, capoclasse di una nuova serie di unità di questo tipo nate per sostituire le classe Nimitz nella U.S. Navy, è entrata nel Mar Rosso e in questo momento si trova nella sua parte settentrionale. La portaerei è stata protagonista dell'avvio del recente conflitto nel Golfo Persico, restando nella zona di operazioni della Sesta Flotta – nella fattispecie nel Mediterraneo Orientale – dopo essere arrivata direttamente dai Caraibi, dove ha preso parte alla breve operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. La conferma del transito della “Ford” attraverso il Canale di Suez e del...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio Oriente

Guerra Iran-Usa più vicina La Ford (spiata dai cinesi) verso il Golfo

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