Malagò verso la presidenza della FIGC il sostegno totale dalla Lega Serie A | il percorso verso la candidatura entra nel vivo

La candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC sta avanzando, con la Lega Serie A che ha espresso un sostegno completo. Le discussioni e le iniziative che accompagnano questa candidatura stanno diventando sempre più evidenti, segnando un passo importante nel processo che potrebbe portare alla sua nomina. La fase attuale vede Malagò impegnato in incontri e confronti con i rappresentanti delle varie componenti del calcio italiano.

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