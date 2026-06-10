Torna Cinema in Festa e UCI Cinemas Arezzo lo celebra con tanti film tra cui Disclosure Day e Toy Story 5
Da venerdì a lunedì, UCI Cinemas Arezzo ospita “Cinema in Festa”, con quattro giorni di proiezioni. Tra i film in programmazione ci sono “Disclosure Day” e “Toy Story 5”. La manifestazione offre biglietti a prezzi ridotti e una selezione di pellicole tra le più attese del momento. La sala, situata in provincia di Arezzo, invita il pubblico a partecipare a questa iniziativa che combina cinema e promozioni speciali.
Arezzo, 10 giugno 2026 – Quattro giorni di grande cinema, prezzi speciali e una delle uscite più attese dell'anno: dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa all’UCI Cinemas Arezzo, con i film in programmazione a soli soli 3,50€ (anche nelle sale XL; maggiori informazioni sui costi a questo link); tra i titoli più attesi - e già disponibili in prevendita - Disclosure Day, Rufus - Il traghetto marino che non sapeva nuotare, Masters of the Universe, Scary Movie e naturalmente Toy Story 5. A rendere l'appuntamento ancora più imperdibile è proprio l'arrivo di Toy Story 5, pronto a riportare sul grande schermo Woody, Buzz e i loro amici. Giovedì... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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