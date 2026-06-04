Il 10 giugno alle 20:00, UCI Cinemas Milanofiori ospiterà il secondo appuntamento di Beyond The Movies – PostCredits. La serata prevede la proiezione di un film di Steven Spielberg, seguita da un talk show dedicato al regista. Durante l’evento saranno consegnati premi ai partecipanti che si iscriveranno all’iniziativa. La sala sarà aperta al pubblico per questa occasione speciale che combina cinema e discussione.

Il 10 giugno alle 20:00, UCI Cinemas Milanofiori ospita il secondo appuntamento di Beyond The Movies – PostCredits, il format che aggiunge un livello di conversazione alla semplice proiezione. Protagonista della serata è Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, in uscita nelle sale italiane lo stesso giorno. L’evento è organizzato in collaborazione con LongTake e CineFacts.it. Dopo la proiezione nella sala XL con tecnologia 4K Laser, il pubblico partecipa a un talk show dal vivo con giornalisti e critici delle due testate. Il film viene discusso — le sue scelte narrative, il contesto, le domande che lascia aperte. Non è una presentazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - Disclosure Day arriva a Milano: UCI Cinemas porta Spielberg in sala con talk show e premi

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Il primo singolo, listen..., dalla colonna sonora di John Williams per Disclosure Day di Steven Spielberg è stato pubblicato! reddit

Il momento della verità si avvicina. Dal 10 giugno, Disclosure Day arriva al cinema… ma in IMAX è tutta un’altra esperienza. Acquista il tuo biglietto per gli spettacoli dal 10 al 14 giugno e ricevi lo special artwork esclusivo del film ucicinemas.it/film/dis x.com

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