UCI Cinemas ha organizzato una serata speciale chiamata «Disclosure Day» per celebrare il ritorno di Steven Spielberg alla regia, dopo un periodo di assenza. Il regista ha diretto un nuovo film di genere fantascientifico, coinvolgendo il pubblico in un evento dedicato alla sua ultima produzione. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e addetti ai lavori, con l’obiettivo di presentare il film e il progetto dietro le quinte.

L’attesa è finalmente finita. Il leggendario Steven Spielberg torna dietro la macchina da presa per trascinare il pubblico globale in un nuovo, vibrante capitolo della sua epopea fantascientifica. In vista dell’uscita globale di Disclosure Day, uno dei titoli più blindati e attesi della stagione, UCI Cinemas rinnova la sua scommessa sul cinema vissuto come spazio collettivo d’eccellenza, rilanciando il fortunato format Beyond The Movies – PostCredits. Dopo il grande successo del primo appuntamento sperimentale, il circuito cinematografico leader in Italia dà appuntamento a tutti i cinefili il prossimo 10 giugno alle ore 20:00 presso l’UCI Cinemas Milanofiori. Sarà una notte speciale in cui la proiezione in sala si espanderà ben oltre la comparsa dei titoli di coda, trasformandosi in una vera e propria arena di dibattito, approfondimento e interazione dal vivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Grande Ritorno di Spielberg: UCI Cinemas Presenta la Serata Speciale «Disclosure Day»

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