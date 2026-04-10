Nino D' Amico protagonista di Euterpe al Museo

Il Museo archeologico nazionale di Capua ospiterà una nuova iniziativa dedicata alla musica, intitolata

Il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, in collaborazione con l’associazione musicale “G.B. Pergolesi”, presenta il nuovo appuntamento della seconda edizione di “Euterpe al Museo”, rassegna musicale diretta dal M° Flavia Salemme.Domenica 12 aprile alle ore 11.00, negli spazi all’aperto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Al Museo Ribezzo lo spettacolo "L'amico ritrovato", in ricordo delle vittime dell'OlocaustoBRINDISI - In occasione del “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni razziali, venerdì 23 Gennaio 2026,...

Nastri d'Argento 2026, Napoli protagonista: in corsa i doc su Pino Daniele e Nino D’AngeloMentre si accendono i riflettori sulla prima serata del Festival di Sanremo 2026, un’altra ribalta celebra le sette note: quella dei Nastri d'Argento.

Argomenti più discussi: Terni, torna l'Umbria Classic Festival. Dall'11 aprile la protagonista è la grande musica classica; Luca Sepe torna alla musica con un brano di Nino D’Angelo; Pino Daniele, battaglia legale sull'eredità: arriva la decisione dei giudici; Il pentito Gioacchino Amico e i rapporti con la politica, Report rivela: Aveva un pass alla Camera.

Santa Maria CV, la chitarra di Nino D’Amico protagonista di Euterpe al MuseoSanta Maria Capua Vetere (Caserta) - Un nuovo viaggio tra musica e storia prende forma negli spazi del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, che, in ... pupia.tv

Un design speciale per un rider speciale. Nino Schurter è ormai immerso nel suo nuovo capitolo dedicato al gravel, e il prossimo appuntamento è l'Utopia Gravel Fest. Terreni nuovi, ma lo stesso spirito indomito! Full gas! #NinoSchurter #NOSHORTCUTS #Ut - facebook.com facebook

10/04/1979 - A Roma muore il compositore Nino Rota premio Oscar per Il padrino parte II - #accaddeoggi x.com