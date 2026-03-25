Sabato 20 dicembre alle ore 18 al Museo delle Terre Nuove, sarà inaugurata una delle mostre più attese della stagione espositiva: “Dimorare. In viaggio con Alex MacLean”, un progetto fotografico dedicato a uno dei protagonisti assoluti della fotografia aerea internazionale, visitabile fino al 28 giugno. L’esposizione, a cura di Valentina Zucchi, è promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme alla Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana nell’ambito del sostegno ai musei di rilevanza regionale, La mostra rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la città e per il museo, anche per il profondo legame che unisce il lavoro di Alex MacLean alla storia dell’istituzione sangiovannese. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Dimorare. In viaggio con Alex MacLean". La mostra al museo delle Terre Nuove

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