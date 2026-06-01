Eroica Montalcino il finale E’ record di stranieri

Notizia in breve

La decima edizione di Eroica Montalcino si è conclusa con un record di partecipanti stranieri. L’evento ha visto una grande affluenza di ciclisti provenienti da vari paesi, che hanno preso parte alla manifestazione. La giornata ha riunito persone di diverse nazionalità, creando un momento di incontro tra culture e storie diverse. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni del ciclismo d’epoca, attirando un pubblico numeroso e variegato.