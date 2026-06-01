Eroica Montalcino il finale E’ record di stranieri
La decima edizione di Eroica Montalcino si è conclusa con un record di partecipanti stranieri. L’evento ha visto una grande affluenza di ciclisti provenienti da vari paesi, che hanno preso parte alla manifestazione. La giornata ha riunito persone di diverse nazionalità, creando un momento di incontro tra culture e storie diverse. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni del ciclismo d’epoca, attirando un pubblico numeroso e variegato.
Grande successo ed enorme partecipazione ieri per la decima edizione di Eroica Montalcino, trasformandosi ancora una volta in un luogo di incontro tra persone, culture e storie diverse. Oltre il 27 per cento dei partecipanti è arrivato dall’estero, la quota più alta registrata negli ultimi anni, a conferma della crescente vocazione internazionale dell’evento. Dalla Germania alla Svizzera, dall’Austria al Regno Unito, dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi, fino ad Australia, Giappone, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti, le strade bianche di Montalcino e della Val d’Orcia hanno accolto ciclisti provenienti da ogni parte del mondo, uniti dalla stessa idea di bicicletta e dalla stessa ricerca di autenticità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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