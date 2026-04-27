A Panzano in Chianti torna Vino al vino un viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche del Chianti Classico
Sabato 2 e domenica 3 maggio torna l’appuntamento con “Vino al Vino in Cantina”, promosso dall’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti per celebrare le eccellenze vitivinicole del Chianti Classico. Un viaggio esperienziale in un territorio unico che condurrà i winelover tra le magnifiche colline.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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