Torino fischiato a Superga contestazione alla squadra nel ricordo del Grande Torino | assente Cairo

Durante la cerimonia commemorativa a Superga, in occasione del 77° anniversario della tragedia del Grande Torino, si sono registrati fischi rivolti alla squadra. La manifestazione ha visto una forte presenza di pubblico, con alcuni tifosi che hanno espresso il loro disappunto attraverso suoni di protesta. Si è notato anche l’assenza del presidente del club, che non ha partecipato alla cerimonia. La giornata si è svolta con momenti di ricordo e tensione tra i presenti.

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Grande Torino: La Fine degli Invincibili

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