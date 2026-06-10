Torino Juve maxi stangata per le due tifoserie | trasferte vietate per 10 giornate fino a novembre
Il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte alle tifoserie di entrambe le squadre coinvolte in un match di Torino, per le prossime dieci giornate di campionato, fino a novembre. Il provvedimento riguarda tutte le trasferte ufficiali e si applica senza distinzione tra le due tifoserie. La misura è stata adottata a seguito di episodi di comportamenti violenti durante le trasferte precedenti. Non sono stati indicati eventuali sanzioni o altre restrizioni.
di Luca Fiore Il Ministero dell’Interno ha emesso un durissimo provvedimento che vieta le trasferte a entrambe le tifoserie fino a novembre. Le conseguenze dei gravi disordini avvenuti prima del derby dello scorso 24 maggio si sono abbattute con estrema durezza sulle tifoserie. Il Ministero dell’Interno ha infatti disposto severe misure restrittive nei confronti degli ultras di Torino e Juventus, sancendo il divieto assoluto di partecipare alle trasferte per ben dieci giornate. Il provvedimento restrittivo resterà in vigore fino al prossimo tre novembre, colpendo in modo significativo il tifo organizzato all’inizio della nuova stagione agonistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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