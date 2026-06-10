Torino Juve maxi stangata per le due tifoserie | trasferte vietate per 10 giornate fino a novembre

Notizia in breve

Il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte alle tifoserie di entrambe le squadre coinvolte in un match di Torino, per le prossime dieci giornate di campionato, fino a novembre. Il provvedimento riguarda tutte le trasferte ufficiali e si applica senza distinzione tra le due tifoserie. La misura è stata adottata a seguito di episodi di comportamenti violenti durante le trasferte precedenti. Non sono stati indicati eventuali sanzioni o altre restrizioni.