Torino Juve | scontro evitato nella notte tra ultras delle due tifoserie scatta l’alta tensione per stasera Gli aggiornamenti

Nella notte, le forze dell'ordine sono intervenute a Lingotto per impedire uno scontro tra ultras delle due squadre. La situazione ha richiesto un intervento rapido per evitare il peggio. La tensione tra le tifoserie si è intensificata in vista del derby di questa sera, portando a un'alta allerta. Nessun episodio di violenza si è verificato, ma le autorità continuano a monitorare la zona.

di Luca Fioretti Torino Juve, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine a Lingotto sventa la rissa tra le opposte fazioni: massima allerta per il derby. La tensione attorno al derby della Mole ha rischiato di sfociare in una violenta guerriglia urbana nel corso della notte. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, i gruppi ultras di Juventus e Torino hanno cercato il contatto ravvicinato, costringendo le forze dell’ordine a un intervento d’urgenza per evitare il peggio. La mobilitazione è scattata nella serata di ieri, quando un centinaio di sostenitori bianconeri si sono ritrovati intorno alle ore 22 nei pressi della sede dei Drughi a Moncalieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Torino Vs Juventus Serie A 15/16

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