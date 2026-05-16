Trasferte vietate? La libertà muore

Nelle ultime settimane, i tifosi del Como sono stati impediti di seguire la squadra in trasferta a Cremona. La decisione di vietare l’accesso ai supporter ha creato discussioni, poiché questa misura si applica a tutti, senza distinguere tra comportamenti corretti e quelli da sanzionare. La restrizione si inserisce in un quadro di limitazioni che, secondo alcune fonti, penalizzano la libertà di movimento degli spettatori, anche in assenza di incidenti o problematiche specifiche.

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Niente esodo a Cremona per i tifosi del Como: ancora una volta invece di gestire l’ordine pubblico, si preferisce far pagare dazio a tutti. Ma è un modello illiberale. La marcia del calcio italiano verso l’autodistruzione non conosce sosta. Dopo la surreale commedia dello spostamento (di mezz’ora) delle partite di domenica, causa improvvisa scoperta della finale degli Internazionali di tennis, il Como non potrà avere i suoi tifosi al seguito a Cremona per via di vecchie ruggini tra le due tifoserie. Dopo la penalizzazione di tre mesi inflitta quest’inverno a tutti i tifosi del Verona e del Pisa, si fa strada sempre più un modello di calcio plastificato, televisivo, asettico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trasferte vietate? La libertà muore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BRIVIDI a Tor di Quinto: lINVASIONE dei 15 mila Laziali per Atalanta-Lazio sul maxischermo Sullo stesso argomento Pescara, sprint salvezza senza tifosi: trasferte vietate fino a fine annoL'ultima trasferta del Delfino con i propri tifosi al seguito è stata quella di Frosinone. Arezzo senza tifosi nel momento clou della stagione. Vietate le prossime tre trasferte“Attesa la pericolosità evidenziata dalle tifoserie di Arezzo e Ravenna e ritenendo altamente probabile che in occasione delle gare sottoelencate si... Trasferte vietate, il Tar respinge il ricorso di Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Ma c'è una novità per i giallorossiNiente da fare per i tifosi di Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto, con quattro ordinanze depositate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), le domande ... ilmessaggero.it Trasferte vietate, il Tar respinge il ricorso dei tifosi della RomaDivieto di seguire la squadra in trasferta sino al termine della stagione in corso per i residenti di Roma e dei comuni della Città Metropolitana. Il Tar del Lazio (sezione Prima Ter) ha respinto, con ... romatoday.it