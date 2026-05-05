Toni Nadal ha commentato recenti questioni legate al mondo del tennis, concentrandosi sulla finale di Madrid tra Sinner e Zverev e sull’infortunio di Alcaraz. Ha affermato che Zverev teme più Sinner rispetto ad Alcaraz, anche se considera quest’ultimo non inferiore a nessuno. Inoltre, ha proposto una possibile modifica alle regole del torneo senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni sono state riportate da una fonte specializzata nel settore.

Secondo quanto riportato da Tennis World Italia, Toni Nadal, zio di Rafael, ha toccato alcuni argomenti d’attualità, parlando della finale di Madrid tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev e dell’ infortunio di Carlos Alcaraz, proponendo anche una novità regolamentare. Il giudizio sull’ atto conclusivo dell’ATP Masters 1000 di Madrid: “ Una finale che finisce in meno di un’ora tra il numero 1 e il numero 3 non è normale. All’epoca chiesi a Zverev con chi preferisse giocare, se con Sinner o con Alcaraz, e lui mi rispose che preferiva Alcaraz, per lui Sinner è come irraggiungibile. Io non vedo Alcaraz al di sotto di Sinner “. Nadal predica cautela sull’infortunio di Carlos Alcaraz, che salterà anche Roma ed il Roland Garros: “ Non credo che la questione del numero 1 preoccupi troppo Alcaraz, l’importante è che si riprenda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal rivela: “Zverev ha più timore di Sinner che di Alcaraz, ma per me lo spagnolo non é inferiore”

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