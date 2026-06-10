Tom Hanks ha rivelato che lui, Steve Martin e Martin Short condividono una tradizione insolita prima della colonscopia: una gara tra amici per vedere chi resiste di più prima di dover andare in bagno. I tre si sfidano a mantenere il controllo durante la vigilia dell’esame, che viene svolto tutti insieme. Hanks ha spiegato che questa competizione amichevole si ripete ogni volta, rendendo l’attesa meno pesante.

Tom Hanks ha raccontato una curiosa tradizione condivisa con Steve Martin e Martin Short: la vigilia della colonscopia si trasforma in una gara tra amici per resistere più a lungo prima di correre in bagno. Non tutte le amicizie hollywoodiane nascono sui red carpet, alcune si consolidano in situazioni decisamente meno glamour. Tipo prima della colonscopia. Tom Hanks ha raccontato una curiosa tradizione che da anni condivide con Steve Martin e Martin Short: ritrovarsi insieme la sera prima della colonscopia e trasformare la preparazione all'esame in una vera e propria competizione. Un rituale che, tra carte da gioco e battute, è diventato ormai un appuntamento fisso per il trio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Hanks, Steve Martin, Martin Short e un solo bagno: i tre uniti da un'insolita colonscopia

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Steve Martin, Martin Short and Tom Hanks Reunite for a Meal Together ]

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