Durante una serata a Londra, un turista ha fotografato due attori noti mentre cenavano insieme. Le immagini mostrano le due persone sedute a un tavolo in un ristorante della città. La presenza dei due artisti nello stesso locale è stata confermata dalle foto scattate in tempo reale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo esatto o sul motivo della loro visita. Le fotografie sono state condivise sui social network, attirando l'attenzione di molti utenti.

Da tempo si cercava una prova certa che adesso è arrivata: un turista ha beccato a cena a Londra Meryl Streep e Martin Short. Gli attori si sono innamorati tre anni fa sul set di Only Murders in the Building Le paparazzate numerose, gli indizi diversi, ma finora mancava la prova schiacciante che invece è stata data da un turista che ha beccato a LondraMeryl StreepeMartin Shorta cena insieme. Da questo scatto che sta facendo il giro del web non ci sono più dubbi, poiché i due attori sono in teneri atteggiamenti e sembra proprio che lei si lasci andare tra le braccia e l’affetto del collega che adesso è diventato qualcosa di più. Proprio qualche settimana fa lui ha perso una figlia, che si è suicidata, e l’affetto e l’amore di Meryl è una delle cose che gli dà più forza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meryl Streep e Martin Short beccati a Londra durante una cena romantica | FOTO

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Are Meryl Streep and Martin Short Secretly Dating Rumour Juice

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