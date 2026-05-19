Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, sta per fare il suo debutto come attrice in un film. La giovane si è appena laureata e sarà parte del cast della prossima commedia diretta da Nancy Meyers, nota anche per il film degli anni 90 “Genitori in trappola”. La sua partecipazione segna il suo ingresso nel mondo del cinema, dopo aver concluso gli studi universitari. La produzione è attualmente in fase di sviluppo e il film dovrebbe essere distribuito prossimamente.

Ha fatto appena in tempo a laurearsi, che per Apple Martin arriva il primo ruolo in un film. La figlia primogenita di Gwyneth Paltrow e Chris Martin si unirà al cast stellare della prossima commedia di Nancy Meyers, sceneggiatrice e regista del teen movie Anni 90 Genitori in trappola. Il debutto di Apple Martin in un film. Stando a quanto riporta Deadline, nel film ci saranno anche Tony Hale di Arrested Development e Beverly D’Angelo, attrice e cantante. Meyers ha anticipato l’inizio delle riprese, qualche giorno fa, condividendo su Instagram una foto della sua sedia da regista con il commento: « Manca pochissimo all’inizio ». L’uscita del film è prevista per il 25 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow è lanciatissima: per Apple Martin arriva anche il primo ruolo in un film: il debutto da attrice

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Gwyneth Paltrow and Chris Martin's daughter Apple Martin to make acting debut in

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