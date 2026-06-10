Durante un intervento pubblico, Sara Kelany ha criticato le politiche di accoglienza dei migranti, definendole “buonismo” e sostenendo che non siano più efficaci. I disordini nelle periferie di diverse città europee e l’aumento delle tensioni sociali sono stati collegati a queste politiche. Kelany ha affermato che i vecchi modelli di accoglienza indiscriminata sono falliti, senza proporre alternative concrete. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori.

I disordini nelle periferie europee e le crescenti tensioni sociali mostrano una realtà innegabile: i vecchi modelli di accoglienza indiscriminata sono falliti. Secondo l’onorevole Sara Kelany l’integrazione non può essere subita, deve essere governata. “La sinistra per anni ha alimentato l'irregolarità con un buonismo di facciata che ha solo creato zone franche e caporalato. Con il Governo Meloni la musica è cambiata: in Italia si rispettano le leggi italiane e chi non ci sta, torna a casa”. A Leone XIV toccherà intervenire a Montecitorio così come ha fatto due giorni fa davanti al Parlamento spagnolo ripetendo: «Ogni vita umana dev’essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Sara Kelany: «Basta buonismo sui migranti»

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