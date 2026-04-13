Sara Kelany | Sui reati la sinistra mente | solo con noi gli sbarchi calano

In un'intervista, una deputata di Fratelli d'Italia ha affermato che le opposizioni mentono sui reati legati agli sbarchi, sostenendo che solo il suo partito ha contribuito a ridurne il numero. Ha anche commentato le critiche provenienti dai progressisti, accusandoli di supportare i centri sociali. Durante l'intervista, ha ricordato di essersi convertita al Santo Sepolcro prima di essere eletta in Parlamento.

Sara Kelany, deputata e responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, La Verità suggerisce di ripartire ispirandosi a una vecchia regola del giornalismo: le tre S. «Sì, ma non c’è bisogno di ripartire. Sulla sicurezza dobbiamo solo continuare a fare quello che abbiamo promesso. Non è ancora sufficiente, ma non vorrei che si credesse alla falsità cosmica detta in aula da Elly Schlein». «Che i reati sono aumentati. Cito gli ultimi dati: sbarchi in calo del 60%, femminicidi del 18, omicidi del 15. E comunque suggerirei cautela alle sinistre: l’immigrazione irregolare e la conseguente criminalità nascono durante il loro decennio al potere».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sara Kelany: «Sui reati la sinistra mente: solo con noi gli sbarchi calano» 4 di Sera, Sara Kelany ammutolisce la sinistra: "Ma come fate a dirlo?"«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato. Leggi anche: I cittadini stranieri aumentano anche se calano gli sbarchi