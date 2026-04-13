Sara Kelany | Sui reati la sinistra mente | solo con noi gli sbarchi calano

Da laverita.info 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista, una deputata di Fratelli d'Italia ha affermato che le opposizioni mentono sui reati legati agli sbarchi, sostenendo che solo il suo partito ha contribuito a ridurne il numero. Ha anche commentato le critiche provenienti dai progressisti, accusandoli di supportare i centri sociali. Durante l'intervista, ha ricordato di essersi convertita al Santo Sepolcro prima di essere eletta in Parlamento.

Sara Kelany, deputata e responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, La Verità suggerisce di ripartire ispirandosi a una vecchia regola del giornalismo: le tre S. «Sì, ma non c’è bisogno di ripartire. Sulla sicurezza dobbiamo solo continuare a fare quello che abbiamo promesso. Non è ancora sufficiente, ma non vorrei che si credesse alla falsità cosmica detta in aula da Elly Schlein». «Che i reati sono aumentati. Cito gli ultimi dati: sbarchi in calo del 60%, femminicidi del 18, omicidi del 15. E comunque suggerirei cautela alle sinistre: l’immigrazione irregolare e la conseguente criminalità nascono durante il loro decennio al potere».🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Sara Kelany: «Sui reati la sinistra mente: solo con noi gli sbarchi calano»

4 di Sera, Sara Kelany ammutolisce la sinistra: "Ma come fate a dirlo?"«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato.

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