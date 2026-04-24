Dimmi La Verità | Sara Kelany Fdi | La sinistra mente sui centri in Albania

Il 24 aprile 2026, è andato in onda un nuovo episodio di #DimmiLaVerità, incentrato sulle affermazioni riguardanti i centri in Albania. La deputata di Fdi Sara Kelany ha commentato le dichiarazioni della sinistra, affermando che queste siano false. Kelany ha dichiarato che la sinistra mente sui temi relativi ai centri in Albania, senza fornire ulteriori dettagli specifici.

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