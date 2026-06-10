Durante la terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya, Borsani e Di Francesco si sono distinti nel ranking round ricurvo, ottenendo risultati positivi. La fase eliminatoria si è conclusa con buoni riscontri per gli italiani, che hanno mostrato le loro capacità nella competizione.

Si conclude con un ottimo biglietto da visita la fase eliminatoria della terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya. Sulle pedane turche, gli azzurri del ricurvo hanno dimostrato grande solidità, centrando un ranking round di altissimo profilo che proietta le ambizioni tricolori. In campo maschile, è Matteo Borsani a mettersi in mostra. Il giovane firma una prova di straordinaria precisione, siglando il miglior punteggio tra gli italiani. Una prestazione di maturità che lo posiziona nella parte alta del tabellone, confermando la sua crescita e la capacità di reggere l’urto di un parterre sempre più competitivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro con l’arco, Antalya: spiccano Borsani e Di Francesco nel ranking round ricurvo

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