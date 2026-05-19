L'edizione 2026 degli Europei di tiro con l'arco è iniziata ufficialmente ad Antalya. Nella prima giornata della competizione, gli atleti italiani Nespoli e Di Francesco hanno disputato il ranking round di arco ricurvo, ottenendo risultati positivi. Le loro performance sono state valutate per stabilire la posizione di partenza nelle fasi successive della gara. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi europei e si svolge in un clima di grande attesa per le prossime sfide.

L’edizione 2026 degli Europei di tiro con l’arco si è ufficialmente aperta ad Antalya. Nella mattinata turca è andato in scena il ranking round maschile e femminile riguardante l’arco ricurvo: 72 frecce a testa per ogni singolo arciere, al fine di determinare i tabelloni individuali, a squadre e in Mixed Team. Ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo maschile A prendersi la testa di serie numero 1 è stato il francese Baptiste Addis, per lui uno score di 688 su 720. Seconda piazza per il fuoriclasse turco Mete Gazoz (684) e terza per il tedesco Moritz Wiser (684). Bene Mauro Nespoli: l’azzurro chiude in 6a piazza a 674, mentre Matteo Borsani e Federico Musolesi si piazzano rispettivamente in 21esima (660) e 31esima posizione (655). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: bene Nespoli e Di Francesco nel ranking round di ricurvo agli Europei

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