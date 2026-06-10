Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Antalya, i migliori tra gli azzurri nel ranking round di ricurvo sono stati Borsani e Di Francesco. Dopo le competizioni riservate alle prime frecce della divisione compound, si sono svolti i turni di qualificazione per la divisione ricurvo. La gara si è svolta nel corso della giornata, con i partecipanti che hanno disputato le loro serie di tiri per determinare le classifiche di partenza.

Dopo un martedì riservato esclusivamente alle prime frecce della divisione compound, quest’oggi è entrata definitivamente nel vivo la settimana di gare ad Antalya in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco. Il day-2 ha visto principalmente lo svolgimento delle eliminatorie dei terzetti di compound ed il ranking round del ricurvo. Partiamo dagli scontri a eliminazione dirette delle prove a squadre di genere del compound, con l’Italia che è rimasta purtroppo fuori dal podio sia con le donne che non gli uomini avendo mancato l’accesso alle semifinali. Il team femminile azzurro composto da Elisa Roner, Francesca Aloisi e Giulia Di Nardo ha perso agli ottavi con gli Stati Uniti per 229-227, mentre a livello individuale sono avanzate ai sedicesimi Di Nardo e Andrea Nicole Moccia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, Borsani e Di Francesco i migliori azzurri nel ranking round di ricurvo ad Antalya

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