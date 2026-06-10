L'ISSF ha deciso di reintrodurre gli shoot-off nelle gare di trap e skeet al termine delle qualificazioni in caso di parità per accedere alla finale. La decisione arriva dopo le prime tappe di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, che avevano visto l'eliminazione di questa procedura. La modifica riguarda le situazioni di ex-aequo nelle posizioni di qualificazione. La regola precedente prevedeva di risolvere le parità con metodi diversi, ora invece si torna agli shoot-off.

Dopo le prime tappe di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, l’ISSF fa retromarcia e torna all’antico: sono stati infatti reintrodotti gli shoot-off nelle gare di trap e skeet al termine delle qualificazioni per quanto concerne gli ex-aequo nelle posizioni riguardanti l’ingresso in finale. La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo dell’ISSF nella riunione di lunedì 8 giugno: il sistema di conteggio a ritroso non verrà utilizzato per risolvere i pari merito nelle prime otto posizioni, ma sarà mantenuto per definire tutti gli altri piazzamenti. Il primo evento in cui verranno reintrodotti gli shoot-off sarà il Campionato Mondiale Junior di Suhl, in programma dal 16 al 26 giugno: il regolamento ufficiale dell’ISSF verrà aggiornato, e le Federazioni Nazionali riceveranno una notifica dettagliata sulle procedure degli spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, l’ISSF fa marcia indietro: reintrodotti gli shoot-off per trap e skeet

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