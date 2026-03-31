CdM ISSF Tangeri Rossi e Resca in evidenza nel Trap | le gare del 1° e 2 aprile su Tiro a Volo TV

Il Consiglio dei Ministri ISSF si è svolto a Tangeri, con le competizioni di Trap in programma il 1° e 2 aprile trasmesse su Tiro a Volo TV. Durante le gare, Jessica Rossi si è posizionata in testa alla classifica provvisoria con 75 piattelli, condividendo il primo posto con la spagnola Molne Magrina. Tra gli uomini, Daniele Resca si è collocato al terzo posto.

Dopo i primi 75 piattelli Jessica Rossi guida la classifica provvisoria insieme alla spagnola Molne Magrina, mentre Daniele Resca è terzo tra gli uomini. Le finali saranno trasmesse su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Entra nel vivo la gara di Fossa Olimpica della prima prova di Coppa del Mondo ISSF a Tangeri. Dopo le prime tre serie di qualificazione, per un totale di 75 piattelli, al comando della classifica femminile troviamo Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore, in testa a pari merito con la spagnola Mar Molne Magrina con lo score di 7175. Subito alle loro spalle Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni, terza con 7075, mentre Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello occupa l’ottava posizione con 6875. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Tiro a volo, al via la Coppa del Mondo ISSF: azzurri in gara a Tangeri. Diretta su Sportface TVInizia la stagione internazionale del tiro a volo con la prima prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet in Marocco. Leggi anche: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet Aggiornamenti e contenuti dedicati su CdM ISSF Temi più discussi: CdM ISSF, a Tangeri Jessica Rossi e Daniele Resca in pole position nel Trap; CdM ISSF: buona partenza per gli Azzurri in gara a Tangeri; Cdm Tangeri: allenamenti ufficiali per gli Azzurri del Trap. Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per TangeriJessica Rossi è diventata mamma del piccolo David lo scorso luglio e ora si appresta a tornare in gara: a otto mesi di distanza dal lieto evento, la ... oasport.it Tiro a volo: Rossi 3/a in Cdm ad Al Ain(ANSA) - AL AIN (EMIRATI ARABI), 17 APR - Ancora verdetti sorprendenti nel tiro a volo a causa delle nuove regole Issf. Nella gara di Fossa donne della 2/a prova di Coppa del mondo, la britannica ... lagazzettadelmezzogiorno.it