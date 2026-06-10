Un tir si è ribaltato sulla A14 tra Pesaro e Fano, poco dopo le 19, all’altezza di Fenile. L’autotrasportatore a bordo del veicolo è stato schiacciato e ha perso la vita. Il traffico è rimasto bloccato per circa tre ore, mentre la protezione civile ha distribuito acqua agli automobilisti in coda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

FANO Una tragedia sull’A14 è costata la vita a un autotrasportatore, ieri poco dopo le 19 all’altezza di Fenile. Il corpo senza vita del conducente, incastrato nella cabina del Tir, è stato recuperato dai vigili del fuoco, che hanno dovuto ricorrere a una gru. Gli interventi Pericoloso utilizzare pinze idrauliche o altri strumenti per tagliare le lamiere, perché sull’asfalto si era riversata una grossa quantità di carburante. In appoggio alla gru anche un mezzo antincendio. Code chilometriche sulla carreggiata Sud, perché il mezzo pesante la ostruiva per intero, bloccando il traffico per oltre 3 ore: gli automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tir si ribalta in A14 tra Pesaro e Fano. Il camionista muore schiacciato, traffico paralizzato per 3 ore: la protezione civile porta acqua agli automobilisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Camion carico di carta si ribalta in A14: conducente imprigionato tra le lamiere, chiuso il tratto

Notizie e thread social correlati

Ancora caos dopo l’incidente in A14: cisterna si schianta contro un Tir e si ribalta, morto il camionistaNella giornata di ieri, un incidente si è verificato sull’autostrada A14, coinvolgendo una cisterna e un tir.

Il tir si incastra, caos totale in Italia: traffico paralizzato per ore, code infinite e disagiUn tir si è incastrato lungo una strada provinciale, causando un blocco totale del traffico in Italia.

Temi più discussi: Tragedia in A14: Tir si ribalta, muore l’autista; Fano, si ribalta tir in A14, morto il conducente. Autostrada chiusa e poi riaperta in serata; A 18, tir si ribalta a Giardini Naxos. Lunghe code in direzione Catania e aeroporto; Tir si ribalta in A7, muore camionista.

Tir si ribalta in A14: camionista muore schiacciato, tratto bloccato per 3 ore. Automobilisti soccorsi dalla protezione civileFANO Una tragedia sull’A14 è costata la vita a un autotrasportatore, ieri poco dopo le 19 all’altezza di Fenile. Il corpo senza vita ... msn.com

Tir si ribalta in A7, muore camionista. Tratto bloccato tra Busalla e Bolzaneto #ANSA x.com

Fano, si ribalta tir in A14, morto il conducente. Autostrada chiusa e poi riaperta in serataL'incidente intorno alle 19,30, l'autostrada è rimasta chiusa fino alle 22.30 quando è ripresa la circolazione. Il mezzo trasportava rotoli di carta: l'autista incastrato tra le lamiere, estratto senz ... rainews.it

Ubriaco guida un tir in contromano per 10 chilometri sull'A26 reddit