Il tir si incastra caos totale in Italia | traffico paralizzato per ore code infinite e disagi

Un tir si è incastrato lungo una strada provinciale, causando un blocco totale del traffico in Italia. La presenza del veicolo ha provocato code che si sono protratte per diverse ore, interessando entrambe le direzioni. La strada rimane chiusa in attesa delle operazioni di rimozione e ripristino della circolazione. Nessuna altra informazione su eventuali danni o incidenti collegati.

Un tir rimasto incastrato lungo una strada provinciale ha paralizzato la circolazione in Italia, provocando un blocco totale del traffico e lunghe code in entrambe le direzioni. La situazione ha creato forti disagi alla viabilità locale. L’episodio ha coinvolto anche diversi mezzi pesanti e autobus rimasti fermi in colonna, mentre la circolazione è rimasta completamente paralizzata per ore, con automobilisti bloccati senza possibilità di uscita. Il mezzo pesante si è incastrato lungo la strada provinciale Priabonese, nell’ultimo tornante in direzione del centro di Priabona, per chi proviene da Malo, causando l’interruzione totale del traffico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il tir si incastra, caos totale in Italia: traffico paralizzato per ore, code infinite e disagi Notizie correlate Spaventoso incidente in Italia, tir si ribalta: “Tutto bloccato”. Code infiniteIl rombo pesante del motore ha lasciato improvvisamente spazio allo stridore metallico delle lamiere che si piegano e al sordo impatto di un carico... Leggi anche: Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Camionista investito e ucciso sull'A1 durante la protesta dei Tir, auto lo travolge nel Casertano. Sospeso lo sciopero; Tir si incastra al sottopasso di San Rocco; Nelle scuole il Giro d’Italia per la Pace; Nuovo trionfo per le poesie di Giampaolo Bellucci. Tir tenta di svoltare da via Colombo in corso Re Umberto, ma si incastra contro un'auto parcheggiata: controviale bloccato alla Crocetta [FOTO]La manovra ha portato all'impatto tra il mezzo pesante e la vettura che si trovava quasi all'angolo. Tanti i curiosi richiamati dalla situazione insolita ... torinoggi.it Rieti, tir si incastra per l'altezza sotto il ponte: nessun ferito, circolazione in tiltRIETI - Tutta una questione di ingombri, anzi di altezze. E' un sinistro ormai noto e conosciuto con cadenze anche piuttosto frequenti quello di tir, mezzi pesanti o autoarticolati che si ... virgilio.it Il Fatto Quotidiano. . Quale partita si sta giocando veramente sulla partecipazione o meno dell'Italia e dell'Iran ai Moondiali di calcio della prossima estate Ce ne parla Giampiero Calapà de Il Fatto Quotidiano. #DentroIlFatto #ilfattoquotidiano - facebook.com facebook Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgic x.com