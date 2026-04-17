Nella giornata di ieri, un incidente si è verificato sull’autostrada A14, coinvolgendo una cisterna e un tir. La cisterna ha tamponato il camion e si è ribaltata, causando la morte del conducente. Questa mattina si registrano ancora lunghe code e rallentamenti a causa dei lavori di rimozione e delle operazioni di soccorso. La viabilità rimane compromessa nel tratto interessato dall’incidente.

Bologna, 17 aprile 2026 – Ci sono ancora code stamattina in autostrada a seguito dell’ incidente che si è verificato ieri pomeriggio. In A14 in direzione nord due corsie su tre erano occupate esclusivamente da camion. E in questo contesto di traffico, caratterizzato da sorpassi tra mezzi pesanti, un camionista è rimasto ucciso. L’ennesima tragedia della strada, dovuta al traffico pesante di Tir a cui, malgrado i rischi per la sicurezza, è permesso ancora circolare su due corsie, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 nel tratto compreso tra San Lazzaro e Bologna. Qui, stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, Ion Barbulescu, di 54 anni, autista romeno di una cisterna di una ditta di Faenza, è finito contro un altro cassonato che era fermo in corsia di emergenza, stringendosi a destra mentre veniva sorpassato da altri tir.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora caos dopo l’incidente in A14: cisterna si schianta contro un Tir e si ribalta, morto il camionista

Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato

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