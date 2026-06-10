Tinti blinda Bastoni | Resterà sicuramente all’Inter Poi parla anche del futuro di Darmian

Tinti ha confermato che Bastoni resterà all’Inter, dopo un incontro nella sede del club. Ha sottolineato che non ci sono dubbi sulla permanenza del difensore. Per quanto riguarda Darmian, Tinti ha parlato anche del suo futuro, senza fornire dettagli specifici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali trattative o cambi di squadra. La situazione dei due calciatori rimane stabile, secondo quanto affermato dal dirigente.

di Alberto Petrosilli Tullio Tinti fa chiarezza dopo l’incontro nella sede del club: nessun dubbio sulla permanenza di Bastoni. Le sue dichiarazioni. A margine dell’incontro avuto con la dirigenza dell’Inter nella sede del club nerazzurro, Tullio Tinti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, soffermandosi soprattutto sulla situazione di Alessandro Bastoni e sul futuro di Matteo Darmian. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter COME STA BASTONI E QUAL È LA SUA SITUAZIONE ATTUALE CON L’INTER? « Non siamo venuti qui per parlare di Bastoni che è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Ha un contratto ancora per altri due anni mi sembra: ha la maglietta dell’Inter addosso, quindi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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