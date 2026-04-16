Calciomercato Inter LIVE | Calhanoglu resterà in nerazzurro fino alla scadenza del contratto pronto un tesoretto di ben 100 milioni di euro Arriva un indizio sul futuro di Bastoni?

Sul calciomercato dell'Inter, si conferma che Calhanoglu resterà in squadra fino alla fine del suo contratto, senza ulteriori sviluppi sulla sua partenza. La società sta valutando diverse opzioni e si discute di un possibile introito di 100 milioni di euro dalle cessioni. Inoltre, circolano voci su un possibile indizio riguardante il futuro di Bastoni, mentre le trattative e gli incontri tra dirigenti continuano a essere al centro delle attenzioni.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 16 APRILE Rinnovo Calhanoglu, patto d’acciaio tra le parti! Via libera di Oaktree e scenario completamente inaspettato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Calhanoglu resterà in nerazzurro fino alla scadenza del contratto, pronto un tesoretto di ben 100 milioni di euro. Arriva un indizio sul futuro di Bastoni? CANCELO DECIDITI! IN 48 ORE L'INTER VUOLE UNA RISPOSTA! FRATTESI OK TURCHIA, ATTACCHI A GIGI Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: pronto un tesoretto di ben 100 milioni di euro. Arriva un indizio sul futuro di Bastoni?di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Mercato Inter, dalle cessioni arriva un tesoretto di ben 100 milioni di euro: la lista dei partenti e degli obiettividi Redazione Inter News 24Mercato Inter, dalle cessioni spunta un budget di ben 100 milioni di euro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'agente di Calhanoglu: Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter; L'agente di Calhanoglu: All'Inter è felice, nessuna trattativa col Galatasaray; Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per…; A Spor - Calhanoglu al 99% sarà del Galatasaray, mancano solo le firme con l'Inter. Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: I fatti sono chiariGordon Stipic: Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra ... calciomercato.it Inter, Lookman resta un sogno ma da Thuram arriva un assist a Marotta. Bastoni e Calhanoglu, i possibili scenariCalciomercato Inter: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Calciomercato Roma, l'Inter guarda in casa giallorossa: oltre a Koné piace anche Mancini: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Mancini #Koné - facebook.com facebook Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo x.com