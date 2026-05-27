Marotta ha dichiarato che il difensore italiano non ha manifestato l'intenzione di lasciare la squadra e rimarrà nel club. La notizia arriva dopo settimane di voci riguardanti un possibile trasferimento al Barcellona. La società ha quindi confermato la permanenza del giocatore, escludendo eventuali cessioni imminenti.

di Alberto Petrosilli Marotta allontana ogni dubbio sul futuro del difensore italiano nonostante le voci delle scorse settimane sul Barcellona. Parole chiarissime quelle di Giuseppe Marotta sul futuro di Alessandro Bastoni. Il presidente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha di fatto confermato anche il recente interesse del Barcelona per il difensore nerazzurro, ribadendo però la volontà del giocatore di restare a Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andare via. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. E’ contento qui, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta blinda Bastoni: «Non ha espresso la volontà di andare via, resterà con noi»

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