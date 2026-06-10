Ticketmaster Italia celebra la Festa della musica

Notizia in breve

Ticketmaster Italia annuncia concerti estivi in vari stadi e spiagge, con biglietti disponibili per milioni di spettatori. Le date delle tappe vengono comunicate nelle prossime settimane. La vendita dei biglietti è già iniziata online e presso i punti vendita autorizzati. Gli eventi sono previsti da luglio a settembre e coinvolgeranno artisti di diversi generi musicali. Nessuna informazione sui nomi degli artisti o sulle location specifiche.