Ticketmaster Italia celebra la Festa della musica
Ticketmaster Italia annuncia concerti estivi in vari stadi e spiagge, con biglietti disponibili per milioni di spettatori. Le date delle tappe vengono comunicate nelle prossime settimane. La vendita dei biglietti è già iniziata online e presso i punti vendita autorizzati. Gli eventi sono previsti da luglio a settembre e coinvolgeranno artisti di diversi generi musicali. Nessuna informazione sui nomi degli artisti o sulle location specifiche.
. Le tappe imperdibili negli stadi e sulle spiagge per i concerti dell’estate che attireranno milioni di spettatori. Ticketmaster Italia, punto di riferimento globale nella vendita di biglietti, celebra la Festa della musica del 21 giugno con una proposta dedicata ai live più attesi dell’estate, pronti ad animare tutta la penisola. La musica dal vivo si conferma tra le passioni principali del pubblico italiano, non solo come forma di intrattenimento ma anche come momento di condivisione sociale e culturale. A confermare il trend positivo arrivano i dati del recente Rapporto AssoConcerti: nell’ultimo anno consolidato, i concerti in Italia hanno richiamato circa 29 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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