Perché la Festa della Mamma non si celebra più l’8 maggio in Italia?
In Italia, la Festa della Mamma si celebra ogni anno nella seconda domenica di maggio, invece che l’8 maggio come avveniva in passato. Quest’anno, la giornata cade il 10 maggio. Questa scelta è stata adottata per uniformare la celebrazione alla tradizione internazionale, che prevede di festeggiare le mamme la seconda domenica del mese. La modifica si è consolidata nel tempo e viene rispettata ormai da diversi anni.
Roma, 8 maggio 2026 – In Italia la Festa della Mamma si celebra la seconda domenica di maggio: quest’anno cadrà il 10 maggio. Ma per molte persone resta vivo il ricordo di una data diversa, l’8 maggio. La Festa della Mamma, infatti, non è sempre stata una data mobile. Per anni, la ricorrenza è stata associata a un giorno fisso del calendario. Solo successivamente si è scelto di adottare una scelta differente, così da uniformarsi a un modello diffuso in altri Paesi. Tuttavia, al di là della trasformazione l’occasione racconta una storia fatta di stratificazioni e tradizioni religiose, in cui a emergere è il senso profondo legato alla nascita e al femminile, nella stagione primaverile, festa della vita per eccellenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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