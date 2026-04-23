Tra ricordo e musica | Bertinoro celebra la Festa della Liberazione

Bertinoro si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un evento pubblico martedì 25 aprile alle ore 10, alla Terrazza della Resistenza. Alla cerimonia partecipano rappresentanti delle istituzioni e viene deposta una corona d’alloro in memoria dei caduti. L’iniziativa unisce il ricordo storico e l’omaggio alle persone che hanno sacrificato la loro vita, attraverso un momento di commemorazione pubblico.

Bertinoro commemora l’81esimo anniversario della Liberazione, con un evento pubblico in programma per la mattina di martedì 25 aprile, alle 10, alla Terrazza della Resistenza, dove, alla presenza delle istituzioni, si terrà la deposizione della corona d’alloro in onore e in memoria dei caduti per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Savignano, la festa della Liberazione si accende con momenti di ricordo e musica dal vivoSavignano celebra il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un doppio appuntamento, in collaborazione con Anpi, il... Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il corteo resistente, la festa con i bambini, musica e racconti dei partigiani: così Bagno a Ripoli celebra la Liberazione; 25 Aprile, Fidenza rinnova l’impegno per i valori di libertà e democrazia; Savignano, la festa della Liberazione si accende con momenti di ricordo e musica dal vivo; Valle del Tevere, la festa del 25 aprile tra canti, dibattiti e teatro. Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di GrossetoLiberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Rep ... grossetonotizie.com Festa della Liberazione a Rimini tra storia, cinema e arteRimini accoglie il ponte del 25 aprile con un ricco calendario di esperienze tra storia, arte e immaginario cinematografico. La città si prepara a celebrare ... chiamamicitta.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook