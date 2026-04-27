Roberta Valente Notaio in Sorrento | la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subito

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiction di Rai condotta da Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha riscosso successo in prima serata con tre puntate che hanno superato il 20% di share. La serie vede protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, che interpretano la coppia principale. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico e della rete televisiva, portando alla decisione di rinnovarla immediatamente.

Roberta Valente Notaio in Sorrento conquista la prima serata Rai con tre puntate sopra il 20%: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice firmano la nuova coppia di punta della fiction italiana. Scontato il rinnovo per una seconda stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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