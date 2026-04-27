Roberta Valente Notaio in Sorrento | la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subito

La fiction di Rai condotta da Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha riscosso successo in prima serata con tre puntate che hanno superato il 20% di share. La serie vede protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, che interpretano la coppia principale. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico e della rete televisiva, portando alla decisione di rinnovarla immediatamente.

Roberta Valente Notaio in Sorrento conquista la prima serata Rai con tre puntate sopra il 20%: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice firmano la nuova coppia di punta della fiction italiana. Scontato il rinnovo per una seconda stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roberta Valente – Notaio in Sorrento: la nuova fiction della domenica Rai 1La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si è conclusa lasciando un pizzico di delusione in una parte del pubblico, che avrebbe... “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, la trama della nuova fiction di Rai 1Da domenica 12 aprile, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la nuova fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, con protagonista l’attrice... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente –Notaio in Sorrento vince la prima serata; Roberta Valente, stasera in tv la seconda puntata sulla notaia di Sorrento: il segreto di famiglia fa tremare il matrimonio; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, trama terza puntata: saltano le nozze con Stefano?; Roberta Valente – Notaio in Sorrento, le anticipazioni del finale di stagione della fiction Rai. Roberta Valente Notaio in Sorrento: la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subitoRoberta Valente Notaio in Sorrento conquista la prima serata Rai con tre puntate sopra il 20%: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice firmano la nuova coppia ... fanpage.it Roberta Valente - Notaio in Sorrento: le anticipazioni del 3 maggioIl conto alla rovescia è ufficialmente partito: Roberta Valente - Notaio in Sorrento arriva al gran finale domenica 3 maggio in prima serata su Rai 1, e promette una chiusura carica di emozioni, col ... tag24.it Roberta Valente Notaio in Sorrento è finita la terza puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Questa storia è sempre più coinvolgente, grazie ai protagonisti e alla bellezza della costa sorrentina. Roberta ha cercato di superare la sua paura del passato. E se - facebook.com facebook Terzo appuntamento su Rai 1 con la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”. Le anticipazioni x.com